“Yo digo lo que me da la gana”: Verónica Saltos no se arrepiente por hablar mal de Angélica Jaramillo

Alejandra Jaramillo no se ha pronunciado tras las declaraciones de Verònica Saltos

Verónica Saltos volvió a pronunciarse con respecto a las declaraciones que dio sobre Alejandra Jaramillo. La presentadora del programa digital de farándula, Agárrate, dijo ante las cámaras que nadie la obligó a decir nada y que no tiene por qué retractarse.

“Por eso aquí nadie me obliga a decir las cosas, yo digo las cosas porque a mí me da la gana de decirlas”, dijo contundentemente Verónica.

Tras esos comentarios Alejandra no se ha pronunciado, pero sobre todo lo que ocurre en los medios desde su discusión con Liliana Rodríguez, expresó que no es su culpa lo que digan o comparten los fanáticos y seguidores del programa en redes sociales.

Desde que inició la polémica entre Alejandra Jaramillo y Liliana Rodríguez, ambas presentadoras de ‘Siéntese quien pueda’, las críticas y comentarios negativos no han parado. Verónica Saltos, fue una de las que arremetió con la ecuatoriana y expresó que Jaramillo está “en ese puesto de trabajo por palanca”.

“Me dice que ella entró palanqueada, ella está con un peruano y, sin embargo, por él ella entró palanqueada, no por sus propios méritos, o por lo que ella se ha desempeñado aquí en Ecuador. Pruebas no tengo, eso es lo que me dijo mi amigo de Estados Unidos”, fueron las palabras de Salto en su momento.

Desde ese momento, se desató un debate, donde Henry Bustamante también participó, ya que el también presentador dijo que “hay quienes no tienen ni un título de Comunicador Social y ya se sienten con el derecho de pararse delante de una cámara y hablar sobre otras personas”.