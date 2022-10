¿Silvana Ibarra tiene cáncer? La cantante ecuatoriana revela que ha estado pasando con su salud

Silvana Ibarra reveló a ‘Los Hackers de la Farándula’ que ha pasado eses de angustia, luego de que le diagnosticaran un nódulo en la garganta que podría ser cáncer. Sin embargo, hace poco recibió los resultados de la biopsia y resulto ser benigno.

Con más de tres décadas de trayectoria, la artista ecuatoriana dijo que antes de conocer lo que tenía, pasó seis meses enferma de la garganta y eso le impidió dar conciertos y aceptar contratos, situación que la tenía triste, porque “cantar es lo que amo hacer”.

“Luego de un tiempo enferma, me vi hinchada y fui a la doctora, me realizaron un eco y, allí salió que tenía un nódulo. La doctora me dijo que podría ser cáncer”, expresó Silvana.