Pilar Vera asegura que no salió de la televisión por chismosa: “Lo que hubo fue reducción de personal”

Desde que Pilar Vera salió de TC Televisión, mucho se ha especulado. Los medios de la farándula aseguraban que su despido era consecuencia de “los chismes” que la presentadora hablaba en el canal. Sin embargo, ella misma aseguró a Reinaldo Vásquez, para las cámaras de ‘Los Hackers de la Farándula’ que “nunca he sido piel de gallina, ni ninguna de otras pieles”.

De la misma forma, dijo que “estoy muy agradecida y jamás le haría algo que afecte a una empresa que me ha dado mucho”. También afirmó conocer “muy bien” a Santiago Castro y expresó que el presentador sabe que ella no es una persona de andar “con el lleva y trae en la farándula. Por eso, no podría ser chismosa”.

Lo que, si afirmó, fue que su salida del canal de televisión, donde se transmite ‘De Casa en Casa’, se debió a una reducción personal, donde no solo salió ella, también otro grupo de trabajadores.

Actualmente, se encuentra trabajando con una empresa de turismo y manifestó sentirse contenta con los nuevos proyectos que está realizando y espera seguir sumando “en un equipo que es pro Guayaquil”.

En Instagram ha realizado publicaciones donde da las gracias a quienes le han dado la oportunidad de construir su carrera. Así mismo sus seguidores la apoyan en todo lo que está realizando y le envían mensajes de apoyo recordando la gran profesional que es.