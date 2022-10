“Dicen que es mi abuelo”: mujer de 28 se defiende de las burlas en redes sociales por estar casada con hombre de 53

Leila Griffin, una joven madre de 28 años, se defendió de las críticas y las burlas que dice recibir en redes sociales por estar casada con un hombre de 53 años. La mujer se refirió a este hecho en conversación con el diario británico Daily Mail.

La historia

La mujer relató que conoció a su esposo, identificado como Bruce Griffin en Londres y que de inmediato hubo una conexión entre ellos.

De acuerdo al relato de ella, al principio no le veía mucho futuro a la relación, pero tras ver que era un “hombre establecido”, todo fue resultando bien y a los cuatro meses después de la primera cita, ya estaban casados.

Te puede interesar: Conmoción total: aparece extraño animal de “pelo blanco” en una playa y desconcertó a todos

“Creo que es probablemente la conexión emocional lo que lo hace genial y él simplemente sabe moverse en el dormitorio”, aseguró Leila.

Las críticas en redes sociales

Luego que ella se mudara a la casa de él, quien es un empresario, comenzó a recibir críticas a través de las redes sociales, acusándola de “aprovecharse” del hombre.

“La gente me llama ‘buscafortunas’ y dice ‘él es tu sugar daddy’ y ‘solo estás con él por su dinero’. Es como bueno, ¿por qué la gente no dice que él está ‘solo conmigo por mi apariencia’? ¿Por qué es tan unilateral?”, señaló.

Además, recibió burlas debido a los 25 años de diferencia que tienen de edad. “La gente dice que es mi ‘papá’, ‘abuelo’, o mi ‘padrastro’”, expresó.

Sin embargo, ella hace caso omisos a las críticas, afirmando que varias provienen de “hombres de 20 y 30 años que están arruinados y quieren ser como él”.

Te puede interesar: Pidió turno en peluquería canina, le pidieron el nombre del perro y quedaron desconcertados con la respuesta

“Salir con hombres mayores es mejor porque tienen sus cosas claras. Saben lo que quieren de la vida y cómo tratar a una mujer (…) Es económicamente seguro y para mí eso fue algo muy importante. Para mí al estar atado con alguien quiero que me cuiden”, aseguró.

De igual manera, aconsejó a otras mujeres que también puedan recibir críticas por sus relaciones. “Hagas lo que hagas en la vida, siempre habrá alguien en algún lugar con algo negativo que decir”, manifestó.

Finalmente, Bruce señaló que él no lee mucho lo que se dice en redes sociales, indicando que “me enamoré de una mujer maravillosa, no de la edad de una mujer, y nunca he sido más feliz”.