Clara Chía le trae mala suerte a Piqué: Kosmos, mal el Barca y casi sin mundial

“No fue culpa tuya, ni tampoco mía”. Mientras que Shakira en su nueva canción “Monotonía”, absuelve al futbolista español Gerald Piqué de la tormentosa separación, los seguidores ya encontraron a la verdadera culpable de todos sus males.

No pocos opinaron sobre Clara Chía y el mal momento que vive el jugador del Barcelona en todos los aspectos de su vida, incluyendo en su carrera deportiva. ¿Es un pájaro de mal agüero? Para muchos, la joven española, tercera en discordia entre Shakira y Piqué, solo ha traído lo peor a su vida.

Cara Chía Martín se burla de Shakira y es atacada por la fanaticada de la cantante Instagram: @3gerardpique @shakira

Desde que el español confirmó el romance con la joven publicista, la mala racha quedó para quedarse en su vida, así como los comentarios de odio que millones de “shakiralovers” dejan en su Instagram a diario.

“Gerardo la verdad no es que me alegre que te esté yendo mal... pero se siente un fresquito, esto se llama justicia divina suerte niñato”. Otros apuntaron directo contra la publicista. “Desde que estás con Clarachia, has tenido mala suerte, creo que es Clara quien te trae mala suerte. Discutes con Shakira, te despiden del Barça y todos tus empleados de Kosmos te defraudan. No se quedará contigo mucho tiempo si te quedas sin dinero”.

Piqué no vive su mejor momento deportivo. En el último partido contra el Inter de Milán cometió un error que pone en juego su futuro en la Liga de Campeones. El streamer AuronPlay se sumó a las críticas y pidió que el central catalán sea retirado. “No me hables de Piqué…hay que saber cuándo has acabado”.

La convocatoria del central es una incógnita mientras que Shakira suena cada vez más como una de las favoritas para presentarse en el Mundial de Qatar con sus éxitos “Te felicito” y “Monotonía”, inspirados en la infidelidad del español.

Por si fuera poco su empresa Kosmos está en el ojo del huracán no solo por el descontento de los empleados que desde hace dos años estarían exigiendo mejoras de salario. Al igual que otra de su asociaciones, Kerald Holding, reporta números rojos con pérdidas millonarias de más de 2,1 millones de euros. “¿Te retiras como un héroe o te vuelves el villano?”, sentenciaron.