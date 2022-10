“Me enseñaste que sea feliz con lo tenga”: Niño creó a mano su propia versión del álbum del Mundial

Un niño argentino diseñó, dibujó y creó con sus manos su propia versión del álbum del Mundial de Qatar 2022 y cautivó a miles quienes vieron el video que hizo su padre. La creatividad del menor ha dejado sorprendido a todos al mostrar que no hace falta tener dinero para completar el álbum.

En las imágenes se observa cómo el pequeño ha dibujado tanto la portada del álbum y varias estampitas de la Selección de Argentina. Los coloridos diseños demuestran que su imaginación no tiene límites.

El video fue colgado en la cuenta de Tik Tok del usuario @maanonunonu, quien sería el padre del niño y según su biografía es profesor de educación física.

@maanonunonu cada día me doy cuenta que mi hijo aprende los buenos valores. Te felicito hijo Te Amo! ♬ sonido original - Manu

Sin embargo, la creatividad del niño no fue lo único que enterneció a los internautas, sino también sus palabras. “¿Por qué no esperaste que te lo comprara yo?”, dice el padre en el video y el niño le responde: “Porque hay muchas personas que no tienen para comer y vos me enseñaste que sea feliz con lo que tengo. Aparte no hay mucha plata para comprar estas cosas. Yo soy feliz con esto y con que estoy a tu lado”.

Reacciones por mensaje e imaginación del niño

Las conmovedoras palabras y creatividad del niño “arrugó” el corazón de los internautas, quienes no dudaron en dejarle en aplaudir su gesto.