¡Chao arrugas! Receta para preparar colágeno en casa con pocos ingredientes

Las arrugas son una marca del tiempo que muchos deseamos no portar, por tal motivo, existe una infinidad de productos que prometen prevenir, reducir o eliminar por completo las arrugas de nuestra piel.

Pero estas cremas antiarrugas no suelen ser económicas. Además, hay personas que no les gusta aplicarse nada que no sea natural, así que, para el beneficio de todos, te diré cómo puedes preparar colágeno en casa con muy pocos ingredientes.

El colágeno tiene diversas funciones, que se basan en la regeneración de los tejidos. En la piel, ofrece firmeza y elasticidad, lo que permite conservar una apariencia más juvenil.

¿Cómo preparar colágeno en casa?

El colágeno se encuentra en gran parte de nuestro sistema, pero al llegar a los 40 años, la producción de esta proteína se reduce a la mitad comparado a lo que llegamos a producir en la juventud.

No obstante, el colágeno también se encuentra presente en plantas, así que preparando una crema con una que contenga una alta cantidad de esta proteína, podría ayudarnos a deshacernos de las arrugas.

Entre esas plantas, se encuentra el aloe vera, que combinado con el aceite de coco dejará a tu piel suave y tersa, y eliminará las arrugas en pocas semanas.

Para preparar el colágeno casero, corta una penca (hoja) del aloe vera, déjalo en una parte donde no le pegue el sol durante unas horas para que bote toda la baba que es perjudicial para tu piel.

Después, deshazte de la parte superior y de las espinas en los costados. Procede a extraer el gel (los cristales) del aloe vera y licúalos hasta hacer una crema. Pon esa crema en un tazón y añade dos cucharadas de aceite de coco, mezcla bien.

Lava tu piel antes de usar este colágeno casero. Al aplicarlo, realiza masajes circulares, y déjalo actuar durante 20 minutos, luego sácalo con abundante agua.

Guarda la crema que te sobró en un recipiente hermético dentro de la nevera o congelador.