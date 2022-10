“El sistema de seguridad que tenemos no sirve”: El youtuber Kreizivoy fue secuestrado y golpeado

Hace dos días, Alberto Uvidia, mejor conocido como Kreizivoy por su canal de YouTube fue secuestrado y golpeado. Así lo reveló en un video que publicó en su cuenta de Facebook.

Con las heridas en su rostro y unas gafas oscuras narró que en pleno centro de Guayaquil (avenida 9 de Octubre) esperaba un taxi que había solicitado mediante una aplicación. Como la unidad se demoró más de lo esperado, abordó un taxi amarrillo, al cual le indicó que lo lleve a su domicilio.

“El sistema de seguridad que tenemos no sirve. Tengan cuidado”, comenzó diciendo Uvidia. Agregó que el conductor se detuvo antes de llegar al destino para que se suban dos sujetos más.

Le pidieron información personal, le robaron lo que traía en sus bolsillos y solicitaban datos de familiares, como él no accedió a ello lo golpearon.

El youtuber intentó escapar al golpear la puerta del taxi con una patada pero no lo logró. Más bien le agredieron con un tolete. “Fueron dos horas de tortura en las que lo único que les decía era que se lleven todo, pero que me permitan regresar porque mi familia me estaba esperando”, agregó.

Perdió la conciencia y cuando se despertó tenía amarradas las manos y su cabeza estaba cubierta. Cuando los sujetos revisaron su teléfono, se dieron cuenta que era influencer.

Fue peor porque querían 5.000 mil dólares para dejarlo en libertad. Lo dejaron botado en vía a Daule, pidió ayuda y un señor le colaboró. Lo llevó hasta la policía para que contara lo sucedido.

“Mi rostro, cabello y camisa estaban bañadas de sangre”, y agregó que sus manos están hinchadas y tiene moretones en todo su cuerpo.