Tom Felton asegura que J.K Rowling no fue fundamental en el set de grabación

Pasan los años y la fascinante historia del mítico Harry Potter sigue siendo noticia y marcando tendencia en el mundo artístico, literario y cinematográfico. Sin duda la gran protagonista de todo lo posible fue la escritora inglesa J.K Rowling, sin embargo, en una reciente entrevista en el medio The Independent, el actor Tom Felton puso en duda su protagonismo en el set de filmación en todas las ediciones.

Draco Malfoy (película) Foto: Warner Bros. Imagen Por:

Draco Malfoy volvió a ser duro

Emulando un poco el fuerte carácter y crueldad de su personaje Draco Malfoy, Tom Felton fue determinante al asegurar que Rowling no fue parte del proceso de filmación como muchos creen. “Creo que solo recuerdo haberla visto una o dos veces en el set, aunque Jo es la fundadora de estas historias, no formó parte del proceso de filmación tanto como algunas personas podrían pensar”.

A pesar de distanciar a la escritora con la creación fílmica, Felton reconoció que J.K Rowling fue la gran responsable de la creación de Harry Potter y gracias a ella “se conectaron personas de todas las edades y de todos los orígenes”.

Otra crítica para J.K Rowling

Los recientes dichos no son los primeros en contra de la escritora J.K Rowling por parte de algún miembro del equipo actoral de la saga fílmica del aventurero mago inglés, ya que ésta ha generado repudio durante años debido a sus marcadas creencias anti-transgénero, situación que ha hecho que, hasta el mismísimo Daniel Radcliffe, la haya condenado públicamente.

“Estoy a favor del derecho a decidir, a favor de la discusión, a favor de los derechos humanos en todos los ámbitos y a favor del amor. Y cualquier cosa que no sea esas cosas, realmente no tengo mucho tiempo para ello. Honestamente, con mis amigos, todos tenemos diferentes opiniones sobre varios asuntos y celebramos nuestras propias elecciones. Ciertamente no nos complace poner en la mira a personas que pueden haber dicho cosas con las que no estamos de acuerdo”, indicó de manera categórica Tom Felton cuando fue consultado por los dichos controversiales de Rowling.