Joaquín Guiller presenta “Usted no me olvida”

Joaquín Guillermo Álvarez es el nombre completo del cantante Joaquín Guiller. Nació en Briceño, Antioquia y desde muy pequeño tuvo un acercamiento a la actividad musical. Se destacaba en el canto, las danzas y la poesía.

La elegancia en la música popular se ve reflejada en el antioqueño Joaquín Guiller, un hombre que sobresale por su caballerosidad y por un talento que le ha dado un lugar destacado en el mundo musical durante los últimos años.

Siempre leal a su familia, esa que lo inspira y lo motiva a desempeñarse de gran manera en el mundo de los negocios y también en el de la música, a la que le da un toque de sofisticación, gracias a una elegancia innata y a una galantería que hace único a Joaquín Guiller.

Gentileza y originalidad son cualidades del artista antioqueño, esas mismas que se reflejan en el nuevo tema del cantante llamado ‘Usted no me olvida’, el cual se encuentra disponible desde ya en las diferentes plataformas digitales, así como en el canal de YouTube del cantante.

“Arde en su mirada y jamás pensó que yo la rechazará, pero tan segura se burló y me pisoteaba y hoy no me supera, qué ha pasado con su ayer”, es parte de la letra de este sencillo, en el que también se destaca la angustia y la tristeza por ver a quien fue su amor sufriendo todavía por él.