“Fue difícil”: Enrique Iglesias abrió su corazón sobre la relación con su padre, ¿ya se hablan?

Enrique Iglesias pasó hasta 10 años sin hablar con su padre, el también cantante Julio Iglesias, ya que este no quiso apoyarlo en su decisión de dedicarse a la música.

Esta situación, el intérprete de Bailando la ha descrito como algo muy “doloroso”, pues le robó mucho tiempo de compartir a su lado y actualmente, si bien tienen mejor relación, sigue siendo distante.

Su pasión por el canto lo llevó a debutar en la industria en 1995 y ganar fama rápidamente. Incluso, su primer álbum vendió más de un millón de copias, pero ni aun así su padre dio el brazo a torcer.

Enrique Iglesias se sinceró sobre la relación con su padre, Julio Iglesias

“A los 18 años me separé de mi familia por completo y fue difícil. Me fui y durante diez años no tuve absolutamente ningún contacto con mi padre”, dijo el artista en una entrevista, según Publimetro.

Se sabe que Julio fue muy crítico con su hijo la primera vez que escuchó su música y hasta le dijo que jamás tendría éxito.

“Julio escuchó el disco y estaba molesto. ‘Esto es un desastre, no me gusta nada’, decía. ‘No vas a llegar a ningún lado. Esto no va a vender’. Pero de repente el disco empezó a vender. ‘¡Has vendido un millón porque eres mi hijo!’, le dijo. Julio se sintió mal, herido en su orgullo”, confesó el mánager Alfredo Fraile.

Se equivocó, porque poco después se convirtió en uno de los máximos referentes de la música latina, aunque Enrique nunca dejó de lado el pesar de no poder gozar de su familia a pleno.

“Sufrí mucho. Pero lo que sentía por mi música me daba fuerza. Y, sobre todo, perseguía el objetivo hacerlo a mi manera”, confesó.

Todo esto cambió con un acercamiento de Enrique Iglesias hacia su padre, en el que tuvieron una charla sincera y en la que revelaron sus sentimientos.

“Tuvimos una conversación muy bonita. Estaba bien de ánimo (...) Me reconfortó mucho”, aseveró al respecto, confirmando que el distanciamiento era cuestión del pasado.