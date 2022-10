Chica mintió a su “novio” por Whatsapp en pleno concierto

Tal parece que los fisgones se están poniendo de moda, ya que una mujer fue grabada mientras enviaba mensajes privados a un hombre que parecía ser su “novio”.

La escena se desarrolló en un palenque de Guadalajara, México. La chica se encontraba entre la gradería disfrutando de un espectáculo de Luis R. Conriquez, pero detrás de ella había una persona muy averiguadora que captó la conversación que se ha hecho viral.

“Me quedé bien dormida”

La chica le decía al sujeto: “Amor me quedé bien dormida, llegué y me sentía mal”. En la pantalla de su móvil se veía claramente que el destinatario de sus mensajes estaba identificado como “inútil”, eso ya dice mucho de cómo marcha esa relación.

Aunque a nadie le gustaría que le publiquen sus conversaciones privadas, el clip de este fisgón acumula 19 millones de reproducciones y más de 16.000 comentarios, precisó un informe de Semana.

El material de tan solo 10 segundos deja ver lo fácil que puede resultar provocar un lío entre las personas. Claro, la chica está mintiéndole a un sujeto que no ama, pero su problema es ahora tema de conversación de miles de personas.

Reacciones de todo tipo

Se trata de un video viral pero que dispara alarmas de tipo ético. Nadie tiene derecho a grabar y mucho menos a publicar las conversaciones de terceros sin su autorización.

La red social china no ha filtrado este tipo de contenidos y, lo queramos o no, es una falla tremenda de seguridad que puede provocar cualquier tipo de inconvenientes legales, tanto para el que graba como para los grabados.

“El que se la queda pierde”. “¿Por qué son así? Tan fácil que es decir ya no estoy a gusto, bye”. “Lo ha engañado tantas veces que el teclado predictivo ya tiene bien registrado lo que va a poner”. “Me ha pasado. Mi novia salió con unos amigos, cuando llegué del trabajo le pregunté por qué no me respondía y me dijo que se había dormido”.

Algunas mujeres también dejaron su parecer: “Algo debió haber hecho”. “Me encantó el nombre (al referirse a “inútil”); pero, ¿cuál de todos?”. “No hagan eso, chicas. Yo tengo hermanos y no me gustaría que les hicieran eso”.

