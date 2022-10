Modelo de OnlyFans es investigada por desnudarse en los partidos de fútbol

En el modelo de negocio de OnlyFans, los creadores de contenido suman más dólares a sus bolsillos mientras más membresías logren en sus cuentas.

Por esa razón, las modelos, actrices, deportistas e influencers optan por realizar diferentes estrategias para aumentar el número de seguidores.

Desde promocionar su cuenta de OnlyFans en sus otras páginas, mostrar parte de su contenido en sus redes sociales o brindar algunos descuentos, son algunas de las tácticas para atraer a más followers.

Sin embargo, una modelo italiana se ha hecho viral por su peculiar forma de presentarse en los estadios de fútbol.

Se trata de la influencer conocida como Coyote Cutee, una influencer de OnlyFans que es investigada por las autoridades italianas por exhibicionismo.

Y es que la chica asiste a los partidos del equipo de sus amores, el Bari de la Segunda División del Calcio italiano, y en un momento del partido roba todos los reflectores al bajarse los pantalones y mostrar su ropa interior.

Para sorpresa de la policía, en el último partido se le unió una aficionada de 79 años.

De hecho, Coyote Cutee ganó una gran cantidad de seguidores en sus redes sociales y en OnlyFans, debido a sus polémicas acciones en los duelos del Bari.

Sin embargo, según la prensa local, las autoridades ya abrieron un proceso de investigación por actos de exhibicionismo y buscan cobrarle multas de miles de euros.

Aun así, la modelo ase presentó en la victoria del Bari 2-1 al Venezzia y, cuando su club marcó el tanto del triunfo, se le unió una señora de 79 años, llamada Adriana para bajarse los pantalones frente a la cámara.

“Ella es Adriana, una mujer fantástica de 79 años sin prejuicios y con muchas ganas de vivir, que me pidió como regalo por su cumpleaños hacernos una foto juntas. ¿Cómo podría decirle que no?.

“En el penalti marcado por Walid Cheddira ( 2-1), me llamó agitando la bufanda para alcanzarla y hacernos fotos juntas. Me confesó que me admira por mi gesto, pero soy yo quien la admiro a ella y a su espíritu”, relató la modelo de OnlyFans.

La italiana también consiente a sus seguidores en sus redes sociales, donde muestra su torneada figura; acumula más de 80 mil seguidores en Instragram y cerca de seis mil en Twitter.

Además, mantiene ganancias por más de cinco mil dólares mensuales, gracias a su mensualidad de 25 dólares en OnlyFans, lo que le ha ayudado a pagar su carrera de Comunicación Digital.