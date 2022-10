La Segura viene a Ecuador: “Estoy feliz, voy por primera vez”

El Festival HEAT Guayaquil es un gran evento organizado por la Alcaldía de Guayaquil y HEAT Latin Music Awards. Se realizarán varios eventos con la presencia de importantes figuras nacionales e internacionales. La influencer colombiana, ‘La Segura’ visitará Ecuador por primera vez para dar una charla sobre “Cómo crear contenido en redes como un pro” junto a Marko, Kevlex y Kunno.

Mediante sus redes sociales, La Segura confirmó que estará en el país.

“Estoy feliz, por primera vez voy a visitar Ecuador y conocer a mis segureñas y segureños ecuatorianos. Me han dicho que tengo mucha audiencia allá y es la primera vez que voy a ir y qué mejor que por algo tan importante, me invitaron del Festival Heat para ser una de las conferencistas de cómo crear contenido como un pro en redes, no tiene costo y seré parte de varios eventos”.

— La Segura