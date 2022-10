Desde Europa llega Break Free, Queen Tribute Live Show, un espectáculo irrepetible

Break Free, Tributo a Queen Live Show, presentarán un show inolvidable el próximo viernes 21 de octubre en la Arena Top Media Cumbayá, a las 19h00.

Considerada una de las mejores bandas tributo de Europa y con unos espectáculos potentes y fieles al espíritu y la magia de Queen y de Freddie Mercury, Break Free se ha ganado el aplauso de la crítica y el público.

Break Free es el Queen Tribute Show internacionalmente aclamado. Actúan en los mismos escenarios que artistas de fama mundial como Bob Sinclar, Ben Harper, PFM, Dream Theater, Lenny Kravitz, Kiss y muchos más.

Un homenaje a una de las bandas de rock más potentes de la historia

Break Free repasa los grandes éxitos que encumbraron a Queen a la cima del rock, desde Bohemian Rhapsody y We Are the Champions hasta Don’t Stop Me Now o Somebody to Love.

Son espectáculos totales de música, coreografía y efectos visuales, inspirados en los legendarios conciertos y tours de Queen, como The Magic Tour, Live Aid o Live at Wembley.

Break Free ha actuado en estadios, plazas, teatros y lugares emblemáticos de Europa, desde el teatro Alfieri de Torino, los jardines del Palacio Real de Múnich o el Palau de la Musica de Barcelona.

En 2016 el grupo realizó una exitosa gira por Italia y Alemania con “Long Live the Queen”, un espectáculo que combinaba el rock con la música clásica, y donde los músicos estuvieron acompañados en el escenario por special-guests.

Giuseppe Malinconico descrito por algunos críticos como el mejor Freddie Mercury. Dotado de una poderosa y magistral voz, Giuseppe Malinconico recrea sobre el escenario el personalísimo estilo de quien fue el líder de Queen, su timbre vocal, su icónica vestimenta, sus extravagantes ademanes y coreografías imposibles, y sobre todo, su energía y su arrollador carisma. Paolo Barbieri (guitarra), Kim Marino (batería) y Sebastiano Zanotto (bajo) recrean también magníficamente el sonido, movimiento y energía de Queen.