¿Axl Rose Mouse? en redes dicen que el vocalista de los ‘gunners’ ahora suena como una caricatura

El furor que han causado los Guns N’ Roses en Colombia es gigante, tras 30 años de no estar en la capital de la república, no podría ser otra la reacción. Con esto se han conocido datos curiosos ya sea del concierto en sí, de otras presentaciones en las que han estado y de la vida personal de los artistas.

La banda estadounidense se formó a mediados de los años 80 y desde entonces no han parado con su recorrido musical haciendo giras por todo el mundo. Esto les ha valido un gran reconocimiento, posicionándose como una de los grupos icónicos a seguir y casi que a venerar por muchos fans. Pero el ritmo vertiginoso de la vida musical también trae sus momentos complejos, estar lejos de casa, sufrir problemas de salud por el gran volumen de trabajo, y así sea el simple cansancio que a todos nos afecta.

Vale recordar que Axl tiene 60 años y más de la mitad de su vida lo ha dedicado a la música, al igual que los demás integrantes de la banda que literalmente han crecido con sus fans, algunos ya están casados e incluso tienen hijos.

En relación a esto se han despertado criticas en las que se dice que la voz de Axl Rose, vocalista de los ‘gunners’ ya no es la misma, e incluso la comparan con la del tono chillón del ratón Mickey Mouse. Tras el concierto dado en Brasil, varias personas comentaron que al momento de cantar Welcome to the jungle, una de las canciones más famosas del grupo, la voz del líder de la banda estadounidense era otra, sobre todo por el esfuerzo que se requiere para llegar a las notas altas.

Ha sido tanto el impacto que ha causado el hecho que algunos aprovecharon las redes sociales para hacer comentarios, la mayoría de ellos burlándose de lo sucedido con la voz de Axl.