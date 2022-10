TikTok: esta es la canción que muchos están usando para hacer videos referentes a Jeffrey Dahmer

El asesino serial, Jeffrey Dahmer, murió en noviembre de 1994. Sin embargo, gracias a las múltiples películas, series y documental que sacan de su vida, su nombre vuelve a relucir dentro de Internet. Recientemente, su rostro es frecuente en la red social de TikTok.

En la plataforma de videos, muchos creadores de contenidos están recordando la historia de sus terribles asesinatos, con una canción de fondo que cae tan perfecto que pareciera que fuera un tema nuevo pero no.

Se trata de ‘Psycho Killer’, un tema de la banda estadounidense Talking Heads que salió hace 45 años, pero que gracias a programas de asesinos seriales que se hacen populares, sus reproducciones se incrementan.

Historia de Psycho Killer’

Talking Head fue una banda conformada por David Byrne, Chris Frantz y Tina Weymouth en 1974, que tuvo varios éxitos, pero el más relevante a inicios de su carrera fue ‘Psycho Killer’, un tema que muchos asociaron erróneamente con una descripción de David Berkowitz, un asesino en serio conocido como Son Of Sam, responsable de la muerte de 8 personas en Nueva York entre 1976 y 1977.

La letra de la canción parece representar los pensamientos de un asesino en serie. Originalmente escrita e interpretada como una balada, «Psycho Killer» se convirtió en lo que AllMusic llama una “canción engañosamente funky con un ritmo insistente, y una de las líneas de bajo más memorables del rock & roll”.

La inspiración inicial detrás de la canción fueron las macabras travesuras escénicas de Alice Cooper. “Cuando comencé a escribir esto (recibí ayuda más tarde), imaginé a Alice Cooper haciendo una balada tipo Randy Newman”, explicó Byrne en las notas del álbum recopilatorio Once in a Lifetime: The Best of Talking Heads. “Tanto el Joker como Hannibal Lecter eran mucho más fascinantes que los buenos. Todo el mundo tiene raíces para los malos en las películas”. Cuando se trataba de los malos del rock and roll, nadie se deleitaba con el papel antagónico más que Cooper, reseña el medio británico, Farout Magazine.

Desconociendo esta historia y dejándose llevar por la letra de la canción, usuarios han aprovechado el éxito mediático de la serie de Netflix, “DAHMER - Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer”, para sacar clips del asesino estadounidense con esa canción de fondo.