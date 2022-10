Despidieron a cuidadora por asustar a niños con máscara de Halloween

Una empleada de una guardería fue despedida luego de difundirse imágenes donde se aprecia usando una horrible máscara de la muerte frente a unos niños de tres años.

En varias de las fotos se aprecian a los pequeños llorando, o cubriéndose el rostro para no ver la máscara. La trabajadora se disculpó pero aceptó que quizás jamás vuelva a encontrar empleo e una guardería.

Los hechos ocurrieron en Mississippi, en Estados Unidos. La joven tenía cuatro años laborando en el centro de cuidados.

Una manera bastante cruel de celebrar Halloween con los pequeños (Captura)

¿Para qué la máscara?

La cuidadora planificó usar la máscara para asustar a los niños que se portaban mal y así se lo comunicó a varios compañeros de trabajo. Según la joven, todos en la guardería sabían que iba a usar la máscara en ocasión de la proximidad de Halloween, pero el dueño del establecimiento no estaba enterado.

CeeCee, como se le conoce a esta empleada, apareció en un video en el que se ve asustando a los niños, lo que disparó inmediatamente las alarmas por traumatizar de este modo a los pequeños que son llevados al centro de cuidados.

Una manera bastante cruel de celebrar Halloween con los pequeños (Captura)

Sin embargo, CeeCee aseguró que su idea de usar la máscara no pretendía hacer daño. “No quería hacerle daño a nadie y no fue con mala intención. Los profesores me preguntaron si podía hacerlo o si ellos podían usar la máscara para hacer que sus alumnos pusieran atención en clase o limpiaran… no soy una abusadora de menores”, argumentó.

Contenido relacionado

Este test de personalidad revelará tu lado más oscuro: mucho cuidado con lo que descubras

Dejó morir a su hija con síndrome de Down por irse de fiesta