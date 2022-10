Pobrecita y aburrida: así califican a Marcela Posada quien no ha tenido sexo en 10 años

Al parecer el personaje que interpretó Marcela Posada en la famosa novela ‘Betty, la fea’, tiene mucho parecido con su realidad personal, sobre todo con la amorosa y hasta sexual.

Y es que la actriz se destacó por formar parte del muy recordado “cuartel de las feas” donde interpretó a Sandra Patiño, en esta producción y desde entonces, pese a su éxito y su impecable actuación, esta mujer que ahora tiene 51 años no ha dudado en revelar que hace más de 10 años que no tiene una pareja, ni mucho menos ha mantenido relaciones íntimas con nadie. Ante esta impactante revelación, más de uno se dio a la tarea de cuestionarla, sobre todo, porque hay quienes aseguran que resulta muy lamentable que pese a ser tan linda, no disfrute de los placeres de la vida.

Sin embargo, esto parece no afectarle tanto, pues como ella misma lo reveló, todo ha sido por decisión propia, pues considera que es un acto de amor propio con el que busca cuidarse y mantenerse estable, por lo que su muy terrible “abstinencia sexual” viene dada por un control que ella misma desea tener para lograr una alta autoestima y una tranquilidad en su vida.

Ante esta contundente y muy sorprendente declaración que hiciera Marcela Posada, hubo múltiples reacciones y todas coincidían sobre la idea de que les genera mucho pesar que piense y actúe de esa manera, además de que la consideran una mujer muy aburrida que no ha sabido deleitarse con los placeres que una buena salud sexual puede brindar a los seres humanos.

“Mi felicidad realmente está enfocada en otro tipo de cosas. No me hace falta, no lo necesito, no lo busco. Si me llega, lo rechazo, porque realmente me siento bien así. Yo sé que hay personas que lo necesitan para vivir. Yo, Marcela Posada, no lo necesito”, expresó la actriz durante su entrevista al programa La Movida, de RCN. Y con ello reiteró que luego de su relación con el director Fernando Gaitán que murió en 2019, ella no logró conectar con otro hombre, por lo que decidió ser feliz con ella misma, dejando a más de uno atónito con su decisión.