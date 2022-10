“Me cobró 120 euros”: Ibai Llanos y su experiencia con un taxista ecuatoriano en Nueva York

Ibai Llanos, uno de los streamers de habla hispana más reconocidos, contó cómo fue su experiencia con un taxista ecuatoriano en Nueva York. Lo hizo a través de una transmisión en vivo pero obviamente nada que una grabación de pantalla no pueda recordar.

El video fue colgado en TikTok y en el mismo aparece Ibai relatando lo que le sucedió en Estados Unidos. Incluso, emuló el “mijo”, que en Ecuador es una forma de decir “amigo” o “hermano”, de cariño para llamar a una persona.

De esa forma, el hombre llamó a Ibai y él le preguntó si era taxista. Pues le dijo “yo te llevo a donde quieras”. Algo que le llamó la atención al español es que no era un taxi amarillo y que le gritaba para ofrecerle su servicio de traslado.

Al entablar conversación con el conductor se enteró que es ecuatoriano radicado en Nueva York y obviamente trabaja en esa ciudad. “El tío de put... madre”, expresó Llanos. Pero después vino una especie de queja:

“Me metió un palo tremendo. Me cobró 120 euros”. — Ibai Llanos

Simplemente no discutió el precio y confió en el taxista ecuatoriano ya que lo consideró amable al llevarlo a su destino. A criterio de llanos no era una distancia larga pero que le cobró alrededor de 150 dólares. “Me parece mucho”. Cree que le cobró ese monto porque su primo que lo acompañaba se sentó en un lugar donde no debía.

¿Qué tan caro puede ser un taxi en Nueva York?

Michelle Cárdenas, quiteña radicada en Nueva York, comentó a este diario que los taxis en esa ciudad sí pueden llegar a ser costosos. “Tengo entendido que hay los taxis azules y los amarillos. Los primeros para cortas distancias y los segundos para largas distancias”, mencionó.

Aunque también señaló que sí hay taxis que “saben abusar” de los precios. Relató el testimonio de un conocido que cotizó una tarifa en una app de taxis y le arrojó siete dólares pero que por el apuro tomó uno particular el cual por la misma distancia le cobró 50 dólares. “Peleando y peleando le bajó a 25 dólares”.

Cifra

Solo en agosto de este año, más de 8 mil ecuatorianos viajaron a Estados Unidos, siendo esta la cifra más alta de 2022. Así lo corrobora un informe del Ministerio de Movilidad Humana.