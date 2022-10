Esta fue la reacción de la audiencia, tras escuchar la voz de Chris Pratt en el tráiler de Mario Bros

El plomero más famoso de todos los tiempos ya está próximo a las pantallas grandes, la compañía de videojuegos de Nintendo, publicó hace algunos días, el tráiler de lo que será el debut del italiano más querido de todos los tiempos, el icónico Mario Bros.

En el fragmento dado a conocer por el gigante de los videojuegos, se dejó escuchar a Mario, en la voz del reconocido actor Chris Pratt, encargado de hacer el doblaje en inglés, y quien tras la publicación del corto, ha sido centro de múltiples criticas por parte de la ciber audiencia, quien asegura que no se parece en nada al tono real del plomero.

De acuerdo a una información que reseña el portal de noticias CNN en español, luego que se anunciara que sería Pratt, quien cubriría esta interpretación en el año 2021, el público estalló, exigiendo que fuese alguien italiano quien lo hiciera, sin embargo, todo parece indicar que no se logró encontrar alguien que lo supliera, y el resultado obtenido no parece haber sido de total agrado, debido a que muchas de las opiniones en redes aseguraron no estar conforme con la voz de “The Super Mario Bros. La Película”.

Aunque el artista estadounidense demostró su entusiasmo por realizar este papel, puesto que para él era como un sueño hecho realidad, según reveló el mismo durante la emisión de un Direc, la verdad es que efectivamente existe un acento que no calza.

“Ese no es Mario en ningún contexto”, es una de las opiniones que destacan de los espectadores, junto con “es solo la voz de Chris Pratt”. Cabe destacar que el intérprete de Jurassic World Dominion sabía de antemano que este sería su gran desafío, por ello, fue lo primero en lo que hizo hincapié antes de aceptar el doblaje. “Es diferente a todo lo que hayas escuchado antes en el mundo de Mario”, dijo Pratt a Variety.

Otra de los reconocidas celebridades del mundo cinematográfico, que hace parte de esta película que llegará para el 2023, es Jack Black como el antagonista, Bowser. En su caso no hay punto de comparación, pues el personaje malvado de Mario, nunca ha tenido voz, él será el primero en dar vida a Bowser.