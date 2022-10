¡Annita y sus locos impulsos!, conoce uno de ellos

“¿Alguna vez has ido al aeropuerto y has decidido ir al primer lugar que tu suerte te dice que vayas, como en las películas? Bueno, acabo de hacerlo y terminé en el otro lado del mundo solo para celebrar mi día y el increíble momento que he estado pasando últimamente”, posteó muy poco la cantante brasileña Anitta, antes de publicar un tierno álbum de fotos de su niñez, cuando cumplió sus 29 años.

Y es que ser “impulsiva” es una de las características de la cantante brasileña Anitta, es por eso que en una reciente entrevista la intérprete de “Envolver” contó que lleva en su cartera su pasaporte, para viajar, a donde quiera así sea a la Japón.

“Yo soy una persona completamente loca, a veces me da ganas de ir a un sitio, saco un vuelo mañana y mañana estoy en Japón”, comentó en un video en Tik tok la bailarina y cantante brasileña ganadora de un Premios Billboard.

La cantante brasileña Anitta se ha caracterizado siempre por ser una mujer sin filtros a la hora de dar entrevistas y hasta en sus eventos, demostrando su autenticidad.

Larissa de Macedo Machado, más conocida por su nombre artístico Anitta, cantante, compositora, actriz, bailarina, empresaria y presentadora de televisión brasileñaa se ha convertido en la reggaetonera má buscada en Youtube este 2022 por sus peculiares videos musicales.

Además, ha demostrado ser un gran ícono para muchas mujeres, pues muchas aplauden su manera de ser, e incluso a la hora de hablar de sus cirugías, las mismas que acepta realizó para para mejorar su aspecto.

En los recientes Premios Billboard la sensual cantante ganó y brilló literalmente, luciendo un vestido oro rosado Fendi by Versace que está en tendencia este 2022, atrajo todas las miradas y dejó a todos con la boca abierta ya que sus curvas de infarto se acentuaron aún más con el traje.

