”No fue culpa tuya...”, el nuevo y misterioso mensaje de Shakira

Un nuevo mensaje de Shakira desató el debate entre sus seguidores. En medio de la polémica por su ruptura con Piqué por una supuesta infidelidad de él. La cantante de “Loba”, difundió una frase, que a juicio de muchos, es una indirecta para su ex.

“No fue culpa tuya…”, es la frase de un video que difundió la barranquillera este jueves en su cuenta de Twitter.

Las letras surgen poco a poco sobre un fondo blanco, mientras se escucha el sonido de una máquina de escribir que va como transcribiendo.

Las reacciones fueron inmediatas. Miles de seguidores comenzaron a comentar y a dar “me gusta” a la publicación. En menos de 24 horas, el video ya tiene casi dos millones de reproducciones con más de 48 mil comentarios, más de 10 mil retuits y sobrepasa los dos mil likes.

Los seguidores de la intérprete de “Huaca huaca” en Twitter, debatieron sobre si el mensaje era para ella, para Piqué o si es en relación a algún nuevo proyecto.

“Todo es culpa de Piqué”, dijo una usuaria. Otra expresó “tuya fue, por andar creyendo que muchacho es cosa buena”. Otro más, afirmó “Piqué por lo menos paga impuestos”.

“Sí, sí fue su culpa”, manifestó otra persona, a lo que alguien respondió: “Depende del contexto. Creo que ella está hablando para ella misma”.

Los miles de comentarios siguen sin parar.

Nuevo álbum

Shakira anunció recientemente que está trabajando en un nuevo álbum musical, por lo que no se descarta que la frase “No fue culpa tuya…” sea una antesala a este trabajo, que podría incluir temas reveladores sobre el sentir de la cantautora tras la ruptura con Piqué.

En entrevista a la revista Elle, la artista reveló que habrá canciones en inglés y en español.

“Sí, ya tengo un álbum completo que me emociona mucho. Y algunas canciones las escucharéis de manera inminente, algunas son colaboraciones. Unas están en inglés y otras en español, diferentes géneros… Cuando sentía que me faltaban las fuerzas, como si no tuviera piernas, esos días escribía canciones y sentía que revivía y salía fortalecida”, expresó a Elle.

En ese entonces, admitió que está pasando “probablemente” por “la etapa más oscura de mi vida”.