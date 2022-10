Otro más a la lista: Ozuna con contundente mensaje se va en contra de Gerard Piqué

Shakira y Gerard Piqué han sido en los últimos meses el centro de la polémica tanto en medios nacionales como internacionales, debido a su ruptura. Además, que poco tiempo después se conoció que el futbolista ya sostenía una nueva relación con una joven, Clara Chía, quien ahora hace parte de la empresa del deportista. Como era de esperarse, desde allí surgieron varios rumores en donde relacionan el último éxito de la barranquillera Te felicito, con su situación con el español.

La cantante ha sido quien más ha recibido apoyo por parte no solo de los usuarios, sino también, de algunos importantes figuras en el mundo del entretenimiento. Entre ellas y las que más ha causado revuelo fueron, las declaraciones de Ozuna, el cantante en medio de su más reciente éxito ‘Te pienso’ aseguró: “Es que olvidarte a ti parece no acabar. Como a Pique le gritan ‘Shaki’ hasta en el medio del mar. Parece que tu nombre, en mi cora’, se va a tatuar. Bueno’ momento’ que no puedo borrar”.

Las palabras del intérprete de ‘Se preparó' fueron aplaudidas por los usuarios de las redes sociales, quienes resaltaron compartieron el clip rápidamente en redes sociales y ya cuenta con un sinfín de comentarios al respecto.

En cuanto a la canción de Ozuna, este ha señalado que es una forma de recordar a aquella persona con la que ya no se tiene una relación, por diferentes motivos y por supuesto, cuando se está en fiesta y con algunos tragos de por medio, resulta ser el tema perfecto.

Y es que la canción entre Ozuna y Shakira permitió conocer qué tipo de vínculo sostienen. La barranquillera aseguró a través de su cuenta de Twitter: Ozu! Eres un campeón como aguantaste las tantas horas de rodaje continuo. ¡Un placer trabajar contigo! ¡Mereces el éxito que has conseguido!

Por su parte, el cantante respondió a las declaraciones de la barranquillera agregando: “Qué hermosa eres @shakira”.