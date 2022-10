Esta es la actriz de ´Betty la fea´ que confesó tener más de 10 años en abstinencia sexual

Aunque parezca mentira, no todo lo que se ve en pantalla, sucede así realmente, pues los actores en ocasiones suelen tener papeles atrevidos, pasionales y arriesgados, pero cuando se dejan las cámaras a un lado, los intérpretes se sacan la piel de su personaje y vuelven a ser ellos mismos.

Este es el caso de Marcela Posada, conocida como Sandra, a quien también llamaban ‘La Jirafa’ miembro estrella del cuartel de las feas. Pues quien haya visto la famosa telenovela de ´Betty la fea´ debe saber y recordar que Sandra siempre estaba en busca de un hombre tan alto como ella y vivía abierta a la posibilidad del amor, solo que exigía algunas características específicas para ello, caso que según detalló la misma actriz es totalmente contrario a su realidad.

La intérprete de Sandra, abrió su lado personal y muy poco conocido por sus fanáticos y contó en una entrevista al programa de entretenimiento La Movida, de RCN, cómo es su vida amorosa y sexual, asimismo, entre una de las cosas que develó, inicialmente, es que no ha tenido la mejor de las suertes cuando de amor se trata.

“Yo siento que hay personas muy afortunadas en el amor, en las experiencias que yo he vivido no he sido la mujer más afortunada”, aseguró en un un comienzo, al tiempo que detalló que lleva más de 10 años sola.

“Mi felicidad realmente está enfocada en otro tipo de cosas. No me hace falta, no lo necesito, no lo busco. Si me llega, lo rechazo, porque realmente me siento bien así. Yo sé que hay personas que lo necesitan para vivir y necesitan tener vida de pareja. Yo, Marcela Posada, no lo necesito”, manifestó la colombiana quien aseguró que pese a no tener este tipo de compañía hace más de una década, se siente bien, tranquila.

“Me siento feliz, me siento tranquila. También es una decisión de amor propio. Lo hago porque me quiero”, aseguró.

El único romance que la artista rescata de su trayectoria de vida, en el que considera haberse enamorado de verdad, fue con Fernando Gaitán, el director de Yo soy Betty, la fea, quien falleció en enero de 2019. Su “traga eterna”, así lo describió Marcela Posada, durante un reciente live de Instagram, sostenido con sus antiguos compañeros de telenovela.