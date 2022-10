Enfrentamiento de cubanos: Mariaca Valdés llamó “sin educación” a Renier Izquierdo y este le respondió

La polémica parece no tener fin para el bailarín de ´Soy el mejor´, Renier Izquierdo, sigue dando de qué hablar por sus llamativos e inusitados comportamientos con los medios de comunicación, en especial con el equipo de ´De boca en boca´.

Aunque el modelo se disculpó hace algunas semanas por sus actitudes para con el quipo del programa de farándula, los hechos aún siguen estando presentes, pues como dicen por ahí, cada acción tiene una consecuencia, en este caso, se han generado una ola de críticas en torno al cubano, de las cuales algunas provienen inclusive hasta de sus mismos compatriotas, hablamos de la presentadora de televisión, Mariaca Valdés.

La cubana fue entrevistada por las cámaras del citado medio, para saber que opinaba acerca de estas acciones, teniendo en cuenta, que son de alguien con quien comparte la nacionalidad, a lo que la también chef respondió. “Desde el día uno, no me gustó, somos cubanos, pero somos de distintos años”.

Asimismo, expresó estar en desacuerdo con lo que a su opinión responde a una falta de educación. “Mis padres me enseñaron a sentarme en una mesa, a comer, a decir buenos días, buenas tardes, buenas noches y respeto a los mayores, aprende eso, porque eso no te enseñaron”, agregó.

“Este no es tu país, a ti te han acogido aquí, aquí deberías de ser todavía más cauteloso. Hay que tener educación, hay que ser agradecido, tú no puedes ser soberbio, por qué si este no es tu país, agradece que estás aquí, agradece que tienes una visa y que puedes estar aquí”, dijo Mariaca.

Reacción de Renier Izquierdo a declaraciones de Mariaca

Y si algo tiene el cubano, es que nunca se queda callado ante nada, y esta no iba a ser la excepción, por lo que al ver lo que piensa su coterránea de él, también decidió pronunciarse.

“Siento un poco de inconformidad, en cuanto a las palabras que ella dijo, por qué, porque ella me está analizando y viéndome como si ella fuera una televidente, tú no puedes juzgar a una persona por lo que ves en pantalla, porque si tú nunca has compartido una taza de café conmigo, tu no puedes saber la educación que tengo yo, y quiero decirle con mucho respeto, porque te respeto muchísimo, que preguntes acá en este canal, persona por persona ¿Cómo es Renier? ¿Qué tal es Renier? Eso solamente le voy a decir a Mariaca”.