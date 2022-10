Actrices ecuatorianas deciden vender su ropa usada para tener dinero extra

Paola Farías y Claudhia Gómez colocaron una venta de garaje con la intención de obtener un ingreso extra de dinero. Ambas actrices ecuatorianas fueron captadas por las cámaras de ‘De Boca en Boca’ cuando estaban en plena venta.

‘La cocotera’ aseguró a los medios que no le importa lo que las personas opinen sobre lo que hace “¿Acaso me dan de comer? Lo que me da de comer es mi trabajo”, aseguró. Mientras atendía a los clientes, en su mayoría mujeres, mostraban traje de baños, zapatos altos y prendas de vestir que solo han sido usadas una o dos veces, como ellas mismas comentan.

“Soy ser humano y no deberían decirme nada. Me parece normal estar vendiendo la ropa que ya no usamos”, afirmó Farías.

De igual forma, la también influencer de marketing y presentadora recalcó que para ella es normal vender algo que solo se usó una vez. Además, afirmó que en el mundo de la televisión “repetir es un pecado”, haciendo referencia a que siempre debe estar actualizando su guardarropa para lucir bien ante las cámaras.

Los comentarios en las redes sociales no se hicieron esperar, algunos usuarios de Instagram, preguntaron cuál era la dirección de la venta de garaje, mientras otros criticaban al programa de farándula por opinar sobre lo que hacen o no las artistas con sus prendas.

“Si, TODAS ustedes venden la ropa. No se hagan que no venden. La gente que lleva la revenden y todos ganan”, escribió un usuario. “Felicidades así se trabaja usted es un buen ejemplo a seguir bendiciones siempre”, “Yo que no soy famosa vendo mi ropa no va a venderla ella”, escribieron otros.