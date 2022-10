Revive la polémica entre Lazito y Mafer Pérez: “De manera profesional siempre trataré con todo el mundo, de manera personal siempre tengo mis filtros”.

Reynaldo Vásquez de “Los Hackers de la Farándula” entrevistó a Leonardo Quezada y le preguntó directamente por su amistad con la cantante Mafer Pérez con quien tuvo muchas diferencias en el pasado. “Lazito de la Farándula” se mostró distante y aseguró que no quiere tomarse ni un café con Mafer.

“Los Hackers de la Farándula” invitaron a Mafer Pérez a su programa en Ecuavisa, tras finalizar, quisieron conocer qué pensaban los protagonistas de esta polémica del otro.

Sin titubear “Lazito” aseguró que no saldría a tomar un café y mucho menos al karaoke con Mafer Pérez. Previo a su respuesta, expresó que si no se siente bien junto a una persona lo hace notar, por lo que prefiere evitar momentos incómodos.

Por su parte, María Fernanda aseguró que no tiene ninguna rivalidad: “Para tener una pelea tienen que existir dos personas en la misma postura, en mi caso no existe ni existirá”.

En el momento en que Reynaldo le contó a Mafer lo que pensaba “Lazito” de su relación ella no se mostró sorprendida.

“Él solito se hace la película… no todas las personas pensamos de la misma manera, soy una persona cero rencorosa. No vamos a ser los mejores amigos del mundo cuando una persona no quiere, de mi parte no pasa nada”.

— Mafer Pérez