“Noche inolvidable”: Daddy Yankee y sus publicaciones tras el concierto en Guayaquil

Tras su impactante espectáculo en el Estadio Modelo Alberto Spencer, Daddy Yankee dedicó unas publicaciones en su cuenta de Instagram para el público Tricolor.

“Guayaquil. ‘Esta noche contigo la pase bien‘ Gracias por regalarme una noche inolvidable”. Fueron las palabras de el ‘Big Boss’ al finalizar el show. Acompañado del texto es un video de lo que fue el espectáculo y que el estadio estuvo ‘a casa llena’.

Previamente, en las historias de ‘la Leyenda’ mostraron la vista desde el hotel: La ciudad de Guayaquil. También cómo fue su salida desde el hotel y su llegada a la tarima del estadio.

Daddy Yankee desde el hotel donde se hospedó en Guayaquil (Instagram)

Daddy Yankee (Instagram)

Daddy Yankee (Instagram)

Daddy Yankee (Instagram)

Daddy Yankee (Instagram)

Daddy Yankee (Instagram)

Estaba asustado

Incluso, un video que también publicó fue cuando estaba llegando en un vehículo de alta gama. Las personas se percataron y acorralaron la camioneta.

“Esto está incontrolable (...) la seguridad del público es lo primero”, decía Daddy desde el interior del vehículo que los fans golpeaban con las manos.

Daddy Yankee (Instagram)

Caos

Aunque se la gozó, se perreó hasta abajo y todo se olvidó cuando vieron cantar a ‘La leyenda’, fue un verdadero caos y desorganización.

Al caer la noche, se evidenció en redes sociales el desespero por ingresar. Derribaron puertas, vallas y las quejas no faltaron. Hubo personas que compraron sus entradas pero no pudieron entrar por la desorganización. Y hasta reinó la viveza criolla de los que no tenían boleto pero sí entraron.

De hecho, ya cuando arrancó el concierto con Daddy en tarima se suscitaron varios incidentes en los exteriores del estadio: robos y más intentos por ingresar.