Marian Sabaté quiere regresar con su ex adinerado: “Algún día termina con la novia y se da”

Durante una entrevista con Reynaldo Vásquez de “Los Hackers de la Farándula”, Marian Sabaté reveló cuál de sus ex parejas aún le mueve el piso. La “Reina de la Prensa Rosa” habló abiertamente de Juan Carlos Ullauri a quien considera aún su amigo y lo aprecia mucho.

Sabaté expresó que es muy buena amiga de su ex y que ningún otro se compara con “El Capi”. Sabaté aclaró que lo aprecia mucho y no porque Ullauri sea un hombre que tiene muchas propiedades y dinero, sino porque es una gran persona.

“Tiene una camaronera, avión privado, banco, pero él sabe que no me conquistó por eso, somos mejores amigos, no soy interesada y él lo reconoce”.

— Marian Sabaté