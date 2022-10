Influencer ecuatoriano creará contenido para OnlyFans: Su novia no está de acuerdo

Juan Carlos Palma, conocido en las redes sociales como JC Palma, tiene planes de empezar a crear contenido para OnlyFans. En el programa ‘Los Hackers de la Farándula’ revelaron que, aunque el influencer ve “como un arte” este tipo de contenido, su relación son Fiorella Ruíz está en pausa debido a la decisión.

“Hay ciertas cosas que comparto como pareja y otras que no voy a compartir. Cuando no estoy de acuerdo con algo lo voy a decir y demostrar, entonces yo he puesto por un tiempo, en pausa la relación por diferencias que hemos tenido, debido a proyectos que él quiere realizar con su carrera profesional que no me parecen”, explico su novia Fiorella.