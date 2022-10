Will Smith resurge con nueva película, pero famosos le dan la espalda: sólo estos lo apoyan

Aunque Will Smith resurge con nueva película muchos famosos le dan la espalda: solo estos lo apoyan Captura película

Will Smith está de regreso tras su polémica en los premios Oscar de este año, cuando golpeó al actor Chris Rock, por hacer una broma sobre su esposa, Jada Pinkett Smith.

Y es que el actor está a punto de estrenar la película Emancipación, de Apple, que supone su gran regreso, luego que todos lo rechazaron por su comportamiento.

El actor compartió el tráiler en sus redes y confesó que es de las películas más difíciles que ha hecho. “Esta fue la película más difícil que he hecho. Sangre, sudor y lágrimas... ¡LITERALMENTE! Gracias a Apple, que duplicó (y triplicó) su compromiso de ofrecer esta historia épica al mundo”.

Te recomendamos: Las señales con las que Will Smith evidencia que se cansó de Jada y ya no la ama

Sin embargo, aunque representa su gran regreso, por todo lo alto, muchos le siguen dando la espalda y no lo están apoyando.

Solo unos pocos están a su favor, y han mostrado su apoyo a Will Smith en estos momentos difíciles, dejándole claro que están con él.

Famosos que apoyan a Will Smith en su gran regreso con su película Emancipación

Entre los famosos que le mostraron su apoyo a Will Smith por su nueva película están Jay Shetty, los actores King Bach, Saniyya Sidney, y Jabari Banks y el productor de cine Brad Haugen.

“Es una actuación y una película diferente a todo lo que he visto... una película importante y estoy emocionado de que el mundo la vea”, “Asombroso. Brillante. Increíble. Importante. No puedo esperar a que el mundo vea #Emancipación”, “¡Estas historias hay que contarlas!”, y “Gracias Mr Will por esta historia!!”, son algunos de los comentarios que estos famosos le dejaron al actor.

Te recomendamos: Ni un beso le dio: la fría actitud de Will Smith con Jada en su cumpleaños prueba que su relación está en crisis

Will ha dejado claro que se tomó un tiempo para reflexionar y está listo para volver al trabajo, a triunfar, y a brillar como siempre, sin importar quién lo apoye, pues él confía en sí mismo y da un gran ejemplo de fortaleza en estos momentos.