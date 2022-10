¡Si no creías en fantasmas, ahora lo harás! Netflix anuncia un ‘reality show’ de terror para los amantes de lo paranormal

Todos hemos escuchado alguna vez una historia de fantasmas, si bien es cierto, muchos no creen en la actividad paranormal pero en muchas ocasiones, esto cambia cuando sucede algo que no pueden explicar y es ahí, cuando las dudas se generan sobre si existen o no los fantasmas, demonios, etc.

Hay varias personas fanáticas de este tema y justamente Netflix anunció el tráiler oficial de ‘28 días paranormales’, este ‘reality show’ te hará creer, o al menos, te generará ciertas dudas. Se trata de investigadores que mostrarán con pruebas de que lo paranormal está entre nosotros.

28 días paranormales 28 días paranormales

Está claro que, este ‘reality’ promete ser uno de los contenidos de horror más interesantes dentro de las propuestas de la plataforma de streaming para próximas fechas. La temporada 1 se estrenará en Netflix el 21 de octubre del 2022.

¿En qué consiste el ‘reality show’?

El reality está dirigido por Joe Berlinger, y para este, tres equipos pasan 28 días encerrados, cada uno en algunos de los lugares más embrujados de Estados Unidos para un experimento paranormal basado en las teorías de Ed y Lorraine Warren, demonólogo y medium respectivamente, conocidos por ser los investigadores paranormales más famosos del Norteamérica.

Los casos paranormales más famosos de nuestra era están vinculados con Ed y Lorraine Warren Foto: Warrens.net

El equipo que aguante 28 días en un lugar encantado y terrorífico se le reconocerá el logro de haber participado en uno de los avances más importantes de la investigación paranormal de las últimas décadas. Los tres sitios que mostrará ‘28 días paranormales’ están ubicados en Denver, Colorado; Preston, Connecticut y Madison, Carolina del Norte.

El avance ha dejado encantados a todos los fans del terror, pues las imágenes e información que han circulado sobre la serie no han dejado de correr por redes sociales, convirtiéndose en tendencia rápidamente. Mira el tráiler de ‘28 días paranormales’.