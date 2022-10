“Que ridículo se ve con ese paliacate”, el criticado look de Piqué en cita en París con Clara

“Que ridículo se ve con ese paliacate”, el look de Piqué en cita en París con Clara Chía que le valió las críticas Instagram @clara_chia_marti_fotos / @3gerardpique

Gerard Piqué está viviendo su relación con Clara Chía Martí al máximo, sin importar si le hace daño a Shakira y sus hijos.

El futbolista ya no teme en presumir a su novia, y se deja ver en público con ella, en restaurantes, en el aeropuerto, y hasta en el estadio de fútbol.

Y recientemente, el español se fue de viaje con su novia, y tuvieron una escapada romántica a París, donde tuvieron momentos divertidos y felices.

A la pareja se le vio cenando muy sonrientes y enamorados en un lujoso restaurante, que, además, se dice que era el preferido de Shakira, y también tuvieron un día muy divertido.

Piqué y su look en París con Clara Chía Martí que le valió las críticas

Piqué y Clara Chía Martí se fueron de paseo en unas scooters eléctricos y se veían muy felices y divertidos, dejando claro que no importa lo que los critiquen o ataquen, ellos disfrutan su relación sin prestarle atención a nada.

Sin embargo, no solo su relación fue criticada, también atacaron al futbolista por su look durante esta salida.

Y es que llevó un pantalón beige, camiseta blanca, chaqueta de mezclilla, tenis blancos, y un paliacate negro en el cabello , look que no le gustó para nada a los seguidores en redes.

“Que horrible se ve con esa bandana”, “quiere vestirse juvenil para ir a la par de ella, pero se ve ridículo”, “como cambió su vestimenta, con Shaki se vestía mejor”, “el peor look que le he visto a Piqué, se ve horrible”, y “que ridículo se ve con ese paliacate”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Muchos seguidores coinciden que ahora que Piqué está con Clara ha descuidado su imagen y sus looks, algo que no sucedía con Shakira, pero lo cierto es que eso no es culpa de la joven ni de nadie más que de él.