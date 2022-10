Mujer quemó a su pareja con aceite caliente al enterarse de que la iba a dejar

La mujer no solo quería agredirlo, quería acabar con su vida (Unsplash)

Una mujer atacó con aceite caliente a su pareja en el rostro y cuerpo mientras dormía, luego de tener una fuerte discusión en la que él le dijo que iba a terminar su relación con ella. El hecho se registró en el municipio de Apartadó, departamento de Antioquia, Colombia.

Érica Valencia y el venezolano José Rivas, de 25 años, vivían juntos desde hacía año y medio, pero la relación no fue estable y llegaba a un punto en que se esperaba la separación.

Rivas sufrió quemaduras de consideración y denunció que la mujer, despupes de quemarlo, iba a matarlo a cuchilladas, pero logró escapar.

Hospitalizado

“Al paciente ya le hicieron unos lavados a las heridas y está en la unidad de cuidados especiales. En este momento está estable y estamos viendo la evolución del paciente para ir mirando qué secuelas al final le quedan y mirar si requiere cirugía reconstructiva”, señaló Ferney Zuluaga, gerente de la Clínica Panamericana de Apartadó, precisó Blu Radio.

La víctima contó a medios locales que la mujer tiene todas las intenciones de matarlo y que no quiere volver a verla nunca más en su vida, pero teme por su seguridad debido a que la agresora insiste en “arreglar” las cosas, citó El Heraldo de México.

Detalló que el baño de aceite lo despertó con un terrible dolor en la piel. Corrió al baño para lavarse, pero logró darse cuenta de que Érika se encontraba detrás de él con un cuchilllo. Él comenzó a gritar y así fue como un familiar y varios vecinos que escucharon los gritos dentro de la vivienda intervinieron para llevarlo de urgencia hasta el hospital.

“No le voy a pedir perdón”

Érica Valencia también ha dado su versión de los hechos. Según ella, Rivas es un hombre violento que la ha maltratado en varias ocasiones.

Sobre lo sucedido explicó que ella soportó meses de malos tratos, pero le decepcionó que su pareja le dijera que se iba justo en momentos en que ella se encuentra embarazada.

“Me sentí defraudada y me dio rabia, efectivamente calenté el aceite y se lo tiré en la cara. No estoy justificando lo que hice, pero tampoco le voy a pedir perdón. Si me llevan presa, está bien”, admitió la mujer.

