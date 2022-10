Las prohibiciones que Shakira le permitió a Piqué y ahora le pasan factura

La separación entre Shakira y Gerard Piqué sigue arrojando pistas de lo que fue su fallida relación y los momentos tormentosos que vivió la cantante por culpa del padre de sus hijos. Aunque ella trató de tapar los desplantes del jugador, algunos de ellos han salido a la luz dejándolo muy mal parado.

Fueron 12 años los que la colombiana estuvo al lado del español y aunque a principios de su romance solían verse muy enamorados y comprometidos, con el paso de los años, Piqué fue demostrando su poco interés y la sometió a distintos momentos incómodos.

Ahora que le han puesto fin a su relación, Shakira comienza a darse cuenta en los momentos que debió poner un alto y no lo hizo por pensar en su familia. Su caso demuestra que nunca hay que permitir las prohibiciones y desplantes de un hombre.

Las peores prohibiciones y humillaciones de Pique a Shakira

A través de las redes sociales algunos fans de la cantante se han encargado de recopilar algunos momentos que prueban que Gerard ya no estaba enamorado de ella desde hace algunos años.

Uno de ellos ha sido el momento en el que le quitó su mano de encima durante un evento del Barcelona FC, mientras la ignoraba.

Otro de los momentos que ha generado mayor indignación fue cuando el deportista mencionó que prefería más un juego que el sexo con su pareja y cuando la pidió que se callara luego de que bromeara sobre su relación.

Por si fuera poco, él se encargó de prohibirle distintas cosas a la intérprete de ‘Antología’.

No podía trabajar con hombres

Piqué le habría prohibido a su pareja grabar vídeos con hombres y fue ella misma quien decidió contarlo en una entrevista, luego de sacar su sencillo ‘Can’t Remember to Forget You’ junto a Rihanna.

“No me deja hacer vídeos con hombres, es una persona muy conservadora (...) Gerard es muy joven, y ya sabemos cómo son las nuevas generaciones, pero la verdad es que él es muy conservador (…) Como ya no me deja hacer vídeos con hombres tengo que hacerlo con mujeres”, reveló.

Abandonó su carrera

Luego de dar a luz a sus dos hijos: Sasha y Milán decidió poner en pausa su carrera como cantante pues Piqué quería mantenerse en España para ganar títulos junto a su equipo y decidió ser ella quien sacrificó.

“Solo puedo decir que puse todo lo que tenía en esta relación y en mi familia... Una vez que Milán comenzó a ir al colegio, a finales de 2014, entendí que mis viajes y esa existencia nómada tenían que quedarse en un segundo plano, que mi carrera tenía que pasar a un segundo plano. Sabía que con el colegio de mi hijo tenía que asentarme, echar raíces en Barcelona y estar allí para él y para Gerard y luego también para Sasha. Gerard, como futbolista, quería jugar al fútbol y ganar títulos, y yo tenía que apoyarlo. Quiero decir, que uno de los dos tuvo que hacer un sacrificio, ¿no? O dejaba su contrato con el Barcelona y se mudaba a Estados Unidos conmigo, donde está mi carrera, o yo tendría que hacerlo en su lugar (…) fue un acto de amor”, contó.

Fue alejada de su familia y amigos

Shakira tiene su vida entre Colombia y Miami donde se encuentra su familia y su carrera. Sin embargo, ella decidió mudarse a España para apoyarlo, separándose así también de sus amigos.