Hugh Jackman estuvo a punto de ser echado de su primer filme en Hollywood: su esposa lo salvó

La exitosa carrera actoral que ha logrado construir Hugh Jackman difícilmente puede explicarse sin X-Men, la primera película de Hollywood que protagonizó en su trayectoria.

Aunque ya había actuado en otros filmes, fue su interpretación de Wolverine en la primera cinta de la saga cinematográfica de los famosos mutantes la que lo dio a conocer a nivel internacional.

No obstante, el actor casi fue despedido del largometraje que marcó un antes y un después en su vida. Afortunadamente, no lo echaron gracias a este gesto de su esposa, Deborra-Lee Furness.

El gesto de la esposa de Hugh Jackman que evitó su despido de X-Men

Así lo reveló el artista australiano mientras se presentaba con su puesta en escena musical Hugh Jackman: The Man. The Music. The Show. en el O2 Arena de Londres en el año 2019.

Aunque es imposible pensar en otro actor como Wolverine, Jackman destapó que lo realizadores de X-Men querían echarlo del filme porque no estaban convencidos con su trabajo en el rodaje.

“Me dijeron que las cosas realmente no estaban funcionando como esperaban. Estaba a punto de ser despedido de mi primera película de Hollywood, la más grande de mi carrera”, comentó.

“Estaba enojado, fui a casa con mi esposa y me quejé. Estaba lloriqueando a un nivel olímpico de lloriqueo con Deb, mi esposa, y quejándome de esta persona y esa persona”, agregó.

Según contó, ella lo escuchó con paciencia por una hora hasta que expresó las palabras que no sabía que necesitaba oír. “Escucha, creo que tienes que confiar en ti mismo”, recordó que le dijo.

“Te estás preocupando demasiado por lo que todo lo demás está pensando. Solo vuelve al personaje, concéntrate en eso, confía en tu instinto... Tienes esto”, le aseguró.

Sus palabras, su paciencia y su confianza en él durante este momento tan complicado para él le inyectaron nuevas fuerzas al actor. Así que volvió al set y demostró que había nacido para el rol.

A partir de entonces, la carrera de Hugh despegó, se convirtió en uno de los actores más cotizados de Hollywood y uno de los favoritos de los seguidores de la franquicia X-Men.

“Para mí eso fue amor. Alguien que cree en ti cuando tú no crees completamente en ti mismo. Este espectáculo está dedicado a Deb y los niños”, concluyó el histrión en esa ocasión.

Actualmente, además de seguir brillando como artista, Hugh Jackman y Deborra-Lee Furness siguen felizmente casados desde hace 26 años. Además, tienen dos hijos adoptivos: Oscar y Ava.