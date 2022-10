Carla Tacle rompió el silencio y arremetió contra Tábata Gálvez: “Ella no es loca, ella es traidora”

En “Viralizados.TV”, Carla Tacle se defendió y aclaró cuáles fueron los motivos de su enfrentamiento con Tábata Gálvez, esto a raíz de que durante una entrevista en “El Veneno de la Verdad”, la presentadora de “Agárrate” comentara superficialmente detalles de su enemistad con Tomás Delgado a quien consideraba su hermano.

Tábata se mostró molesta cuando mencionaron a Carla y no dio mayor explicación de su rivalidad. Tras escuchar la versión de “La Mujer Vaca”, Carla Tacle reveló que fue ella quien siempre ayudó a Gálvez y lo que dijo en la entrevista fue una mentira.

View this post on Instagram

[ Tábata Gálvez llamó oportunista a Andrés Salvatierra y defendió a Mare Cevallos ]

La polémica se desató cuando Tomás Delgado y Carla Tacle se separaron, Tábata al ser amiga de ambos, se quedó en medio de su relación.

“Cuando nos separamos ella no sabía qué hacer, no por ser buena amiga, sino porque no sabía quién le iba a rendir más”.

— Carla Tacle