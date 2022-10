Presentadores de Paraguay se burlaron del cuerpo de Tini Stoessel en vivo sin darse cuenta que tenían el micrófono prendido

Comentarios despectivos sobre el cuerpo de Tini Stoessel se escucharon durante una transmisión de un show de la argentina. Los presentadores no se dieron cuenta que los micrófonos estabas activados. “Mira ese ombligo”, dice una de ellas a lo que su compañera responde que “no quiero mirar, voy a tener pesadillas”.

Otro de los presentadores dice “ahora lo entiendo a De Paul”, haciendo referencia a la relación con el futbolista.

Evidentemente, fanáticos y no fanáticos rechazaron los comentarios de los conductores de Tigo Sports y en Twitter describieron estos hechos como una “vergüenza” por hablar del cuerpo de la cantante de manera tan despectiva.

Incluso pedían que los despiden, pero tras esta avalancha de comentarios y críticas se vieron obligados a pedir disculpas.

“Fue un error, lo acepto, lo admito. Me siento mal, me siento arrepentida. Jamás estuvo en mi intención dañar a alguien. Realmente fue un comentario fuera de lugar. Fue algo que no pensamos que salió al aire.

— Eva Rodríguez dijo en video de sus redes