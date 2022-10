Michele Morrone sigue siendo soltero: 5 fotos que prueban por qué es el galán más codiciado

Gracias a su actuación en la trilogía erótica de Netflix 365 días, el actor italiano Michele Morrone está convertido en uno de los solteros más populares de la industria del entretenimiento.

No obstante, en días recientes, estuvo envuelto en rumores de romance con Khloé Kardashian luego de que posaran juntos en un desfile de Dolce and Gabanna en la Semana de la Moda de Milán.

Afortunadamente para sus fans, ambos solo se retrataron por petición de la firma moda pues no se conocían antes de este momento y todo parece apuntar a que no se volverán a ver en el futuro cercano.

Lo que quiere decir que el intérprete de Massimo Torricelli sigue siendo uno de los solteros más codiciados del espectáculo con su atractivo y carisma, tal como lo había declarado en junio.

“Oh, ahora mismo estoy absolutamente soltero”, dijo a People en ese entonces. “No es porque quiera estar soltero, pero no tengo tiempo”.

“Me estoy enfocando mucho en mi carrera, mis hijos”, agregó. “Y probablemente aún no he encontrado a la persona adecuada”.

Las 5 fotos de Michele Morrone que lo vuelven el galán más codiciado

A continuación, te mostramos 5 fotos del actor con las que ha demostrado por qué es uno de los rompecorazones del momento y te contamos algunos datos que debes saber de él.

Tiene dos hijos que son su adoración

Michele Morrone nació en Bitonto el 3 de octubre de 1990, por lo que ahora está en vísperas de cumplir sus 32 años. Asimismo, aunque ahora está soltero, ha estado casado en el pasado.

Entre los años 2014 y 2018, Morrone estuvo unido en matrimonio con la libanesa Rouba Saadeh, con quien tuvo a dos hijos que son su adoración: Marcus y Brando.

“Me encanta pasar tiempo con mis hijos”, dijo a la revista. “Mi hijo Marcus tiene ocho años y Brando cinco. Ser padre es una de las cosas más increíbles que la vida te puede dar”.

“Nos encanta ir a la playa y simplemente relajarnos, jugar o tomaré mi guitarra y comenzaré a hacer música”, comentó el cantante.

Ama hacer ejercicio

Si hay algo que hace a Morrone un soltero codiciado es su cuerpo esculpido. Por supuesto, esto no es obra solo de la genética, sino también del ejercicio, algo que ama hacer.

“Siempre me ha gustado hacer ejercicio. Me despierto muy temprano en la mañana, preparo un desayuno muy grande y luego corro al gimnasio cuatro veces por semana”, compartió al medio.

“Pero no soy fan de, por ejemplo, una dieta. Me gusta comer mucho, pero no me gusta seguir dietas ni cosas por el estilo”, añadió sobre sus secretos para mantenerse tan fit y escultural.

Por último, reflexionó: “Creo que es muy importante sentirse cómodo con uno mismo. Y solo tenemos un cuerpo y debemos cuidarlo”.

Habla tres idiomas

“Hablo italiano, inglés y árabe. Es una combinación extraña”, reveló a People. “Mi exesposa es libanesa y tengo dos hijos que viven en el Líbano, Beirut. Así que tuve que aprenderlo”.

“Y no solía hablar inglés, pero comencé a ver películas, a leer en inglés porque mi objetivo era trabajar en los Estados Unidos. Quería convertirme en actor, pero no quería quedarme en Italia”, contó.

Tiene 30 tatuajes aproximadamente

Las amantes de los tatuajes tienen algo en común con Morrone, pues le fascina tatuarse la piel y tiene alrededor de 30 diseños adornando su cuerpo.

“Oh, Dios. Perdí mi número (de tatuajes) que tengo”, aseveró. “Creo que tengo 30 tatuajes en todo el cuerpo. Y no quiero dejar de hacerlo. Veo mi cuerpo como un libro”.

“Me gusta pintar con tinta cada cosa importante que sucedió en mi vida. Recientemente agregué un tatuaje que dice ‘Angélica, Margarita y Stefania’, que son mis hermanas, mis hermanos…”, dijo.

Quiere hacer más que películas sensuales

El actor expresó al medio que no quiere quedarse encasillado en tramas con una alta carga sexual como las películas que lo lanzaron a la fama. Él sueña con hacer más, desde comedia hasta acción.

“Siempre estoy estudiando y siempre tratando de ser mejor como actor, como artista”, manifestó. “Me eligieron para un papel sexual y lo entiendo. Quiero hacer algo más que sexy”.

“Me encantaría hacer una comedia de acción o un drama histórico. Siempre es muy satisfactorio cambiar tu personalidad para mostrarle al público que eres un camaleón…”, añadió.

“Me encantan las películas de Marvel y sería muy divertido interpretar al mago malvado en una de estas películas mágicas”, concluyó el también modelo.

Por último, un dato muy importante de él es que adora a sus fans. “Empecé a ver a mis fans como parte de mi familia”, afirmó. “Me apoyan, me dan consejos. Son maravillosos conmigo”.