Documento judicial hizo públicos los mensajes entre de Elon Musk y Jack Dorsey sobre la compra de Twitter

La compra de Twitter por parte de Elon Musk es un tema que se fue hacia el ámbito judicial. La junta directiva de la red social del pajarito ejecutó una demanda en la que, de ganar, obligaría al magnate sudafricano a completar la adquisición de la compañía.

Y en este complejo proceso legal, se han filtrado mensajes privados de Elon Musk con parte de la plana ejecutiva de Twitter, entre los que se encuentra su actual CEO y fundador, Jack Dorsey.

La compañía de la red social quiere obligar a que Elon Musk completa la compra de Twitter por 44 mil millones de dólares. Para lograrlo un juez está revisando cada aspecto del proceso que se travesó entre las partes, hasta el fallido momento que terminó con la declinación del dueño de Tesla Motors.

Según reseña el portal Gizmodo, los mensajes fueron publicados como exclusiva de la periodista del New York Times, Kate Conger, quien tuvo acceso al documento.

En este se muestran intercambios de mensajes entre Elon Musk y el podcaster Joe Rogan, el cofundador de Twitter Jack Dorsey, el inversor tecnológico Jason Calacanis y el fundador de Oracle Larry Ellison, entre otros.

Mensajes de Elon Musk y los involucrados en el tema Twitter

La base para publicar estos mensajes es que, en algunos casos ya Elon Musk estaba tomando decisiones con respecto a las políticas de Twitter. Entonces, eso haría que el magnate sudafricano ya se haya involucrado con la compañía y un juez se podría valer de eso para obligarlo a completar la compra.

Además de haberse reunido con empleados de Twitter en plan de “soy el nuevo jefe”, Elon sostuvo charlas con Jack Dorsey sobre los cambios que se iban a comenzar a implementar. Veamos algunos de los mensajes que forman parte de ese documento judicial.

26 de marzo del 2022: Jack Dorsey y Elon Musk

-Dorsey:

Sí, se necesita una plataforma nueva. No puede ser una empresa. Esta es la razón por la que me fui.

Elon Musk:

OK

¿Cómo debería ser?

Jack Dorsey:

Creo que debe ser un protocolo de código abierto, financiado por una especie de fundación que no posee el protocolo, solo lo promueve. Un poco como lo que ha hecho Signal. No puede tener un modelo publicitario. De lo contrario, tendrá un área de superficie que los gobiernos y los anunciantes tratarán de influir y controlar. Si tiene una entidad centralizada detrás, será atacado. No es un trabajo complicado, solo tiene que hacerse bien para que sea resistente a lo que le ha pasado a Twitter.

Elon Musk:

idea super interesante

Jack Dorsey:

Estoy fuera de la junta de Twitter a mediados de mayo y luego completamente fuera de la empresa. Tengo la intención de hacer este trabajo y corregir nuestros errores. Twitter comenzó como un protocolo. Nunca debería haber sido una empresa. Ese fue el pecado original.

Elon Musk:

Me gustaría ayudar si puedo

Jack Dorsey:

Quería hablar contigo sobre eso cuando tuviera vía libre, porque te importa mucho, entiendes su importancia y definitivamente podrías ayudar de maneras inconmensurables. Antes, cuando tuvimos la llegada del activista, hice todo lo posible para que formaras parte de nuestra junta, y nuestra junta dijo que no. Ese fue el momento en que decidí que necesitaba hacer por irme, a pesar de lo duro que era para mí.

Elon Musk le dio like a ese mensaje y dijo:

¿Tienes un momento para hablar?

Jack Dorsey:

A punto de salir a cenar pero puedo un minuto

[aproximadamente 13 minutos después]

Jack Dorsey:

Creo que la razón principal es que la junta tiene una gran aversión al riesgo y vio más riesgo en añadirte, lo que pensé que era completamente estúpido y al revés, pero solo tenía un voto, y el 3% de la empresa, y no tenía acciones de doble clase. Configuración difícil. Podemos debatir más.

Elon Musk:

Definitivamente hablemos más

Creo que vale la pena tratar de mover Twitter en una mejor dirección y hacer algo nuevo que sea descentralizado.

Jack Dorsey:

Es probable que sea la mejor opción. Solo tengo dudas, pero estoy abierto

Elon Musk:

Me gustó “Es probable que sea la mejor opción. Solo tengo dudas, pero estoy abierto”.