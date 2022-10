Conmovedor: Mujer se vuelve viral por larga lista de mensajes enviados a novio fallecido en accidente

Bien dicen que ausencia no es igual a olvido, en especial si la persona que se va, fue alguien a quien se le tomó mucho cariño y amor. Decir adiós nunca será algo fácil, pues si bien los procesos de separación siempre tienden a ser dolorosos de manera natural, lo son aún más cuando los vínculos tienen que romperse de manera abrupta.

En este caso, una mujer que es usuaria de la plataforma de videos Tik Tok, se robó la mirada y los comentarios por parte de miles de cibernautas, tras exponer lo que fue su emotiva historia de amor, con quien fue su novio, quien de acuerdo a la información compartida, falleció en un trágico accidente.

La novia colgó una especie de reel con muchas imágenes de momentos compartidos durante la relación, junto con una larga lista de mensajes, que la enamorada aún conserva, pues sin importar que su novio ya no esté, la mujer escribe todos los días, como si él tuviese la oportunidad de contestar.

@ashlypuccio Ya es un mes desde que te fuiste :/ Aún sigo sin asimilarlo 🥹 me duele mucho tu partida… te amo mi cochinito , apestoso , hermoso , cosita bonita 🥺❤️‍🩹 ♬ sonido original - .....

“Ya es un mes desde que te fuiste :/ Aún sigo sin asimilarlo 🥹 me duele mucho tu partida… te amo mi cochinito , apestoso , hermoso , cosita bonita”, es la descripción que acompaña al video compartido en Tik Tok, el cual ya acumula más de 511 mil visualizaciones y más de 23 mil me gusta.

Según recoge otra publicación, el joven quien era su pareja, falleció el pasado 23 de agosto, tras haber sido parte de un accidente. Desde esa fecha, la novia no ha dejado de subir contenido expresando el sentimiento que le causa la pérdida de su novio; “no sabes lo difícil que va a ser soltarte, no hay un puto día que no llore”, son algunas de las reseñas que se leen. Existen muchas maneras de demostrar amor, y las redes han pasado a hacer parte de una de ellas.