“Debí estar barriendo mi cuarto en vez de hacerme esto”: Alejandra Jaramillo reveló su tatuaje escondido

El programa internacional “Siéntese quien pueda” donde se encuentra la ecuatoriana Alejandra Jaramillo, dejó de transmitirse en Ecuavisa desde el viernes 23 de septiembre de 2022. Es decir, solo un mes estuvo el programa de farándula internacional al aire, luego que anunciaran “Los Hackers de la Farándula” conducido por Dora West. Ante eso, Alejandra Jaramillo estuvo de acuerdo con la decisión del canal.

Desde la página del programa en su cuenta de Instagram, los panelistas toparon el tema de los tatuajes por amor, donde los compañeros revelaron si lo hicieron o no y cuantas veces. “¿Te tatuarías el nombre de tu pareja?”, decía el título para comenzar el debate.

Ante eso, Alejandra Jaramillo, dijo “yo me he tatuado pero no por amor, yo me tatué por vagancia, ya que debí haber estado barriendo mi cuarto en vez de hacerme esto”, agregó La Caramelo mientras se paraba de su puesto para enseñar su tattoo.

La esmeraldeña se realizó como una cadena de rosas en su pie izquierdo, así lo dio a conocer mientras Julián Gil la sostenía del brazo.

Karla Gómez mostró una estrella en su pierna y habló del por qué lo hizo. Liliana Rodríguez dijo que tenía unos cuántos pero el mejor fue el que tiene en su brazo derecho que dice “Resistencia” con los colores de su país cuando salió a la marcha por Venezuela.

Julián Gil indicó una foto de su tatuaje que tiene con sus hijos como símbolo de amor y unión.

Alejandra Jaramillo se encuentra en Miami junto a sus padres y su hijo Sebastián y en sus redes sociales compartió un video de cómo está viviendo la llegada del huracán Ian.

Los vientos del huracán Ian, de categoría 3, crecieron desde el martes en la tarde una vez que el ciclón se adentró en las cálidas aguas del Golfo de México, luego de tocar tierra durante la madrugada en Cuba, donde azotó con fuertes vientos y lluvias el oeste de la isla.

Mientras tanto, el huracán sigue avanzando rumbo a Florida.