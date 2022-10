Anuel enfrenta demanda millonaria hecha por uno de sus grandes amigos

Luego de haberse conocido esta semana sobre la demanda que radicó en Florida el exmanager de Anuel AA, Frabián Eli Carrión Barreto, por supuesto incumplimiento de contrato, el cantante urbano reaccionó a través de un comunicado ante la decisión legal que tomó el empresario asegurando que la misma carece de “fundamentos”.

El nombrado “Dios del trap” explicó que su equipo financiero detectó algunas “actividades sospechosas”, por lo que decidieron desvincular a Carrión Barreto de las cuentas de banco de la empresa Real Hasta La Muerte, de la que ambos forman parte importante, y que seguido de esto Carrión Barreto levantó la demanda para, según Anuel, “evitar devolver todo el dinero que mis auditores cuestionan”.

Anuel AA

¿Qué dice el comunicado de Anuel AA?

“Hace poco me enteré que tras remover a mi ex manejador de todas mis cuentas de banco debido a actividades sospechosas en las finanzas y luego de iniciar una auditoría forense de todas Las transacciones y actividades financieras, mi ex manejador presentó una acción legal sin fundamento, manipulando la realidad en mi contra. Espera usar el proceso legal que él mismo comenzó para evitar devolver todo el dinero que mis auditores cuestionan, ambas de trabajo y personal. Mis abogados y mi equipo de auditoría forense está trabajando para iluminar el alcance completo de estas discrepancias financieras que ahora estamos descubriendo”, cita el comunicado.

Anuel

La demanda específica que Carrión Barreto y Anuel tenían acordado tener una relación de manejador y artista por 7 años, tiempo que se cumpliría en 2026, razón por la cual se estaría generando el incumplimiento de contrato, además de que el cuñado de Arcángel trabajó con el cantante urbano sin recibir ningún pago mientras este estuvo en prisión por posesión ilegal de armas durante 30 meses.

El programa “Lo sé todo” explicó que el intérprete de “McGregor” y Carrión Barreto rompieron lazos profesionales el pasado 20 de agosto.