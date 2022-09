“Shakira sí habló con Piqué en el partido de béisbol del hijo”, dice periodista español infiltrado

Shakira y Piqué sí hablaron en el partido de béisbol de Milan, el hijo de ambos. El encuentro deportivo fue la primera vez que la cantante y el futbolista se miraron cara a cara, luego de su tenso encuentro en tribunales. “Yo logré entrar como infiltrado, nadie me identificó, e incluso Shakira me habló al final del partido”, dijo el periodista Marc Leirado, en un contacto con América Hoy.

Leirado logró imágenes únicas de la aparición de la estrella colombiana y el defensa catalán en el estadio de béisbol. Le contó a Ethel Pozo todo lo que sucedió en el estadio. “Primero llegó Piqué con su madre y estaba con ambos niños. Yo tenía la información de que Shakira iría, pero no estaba seguro. Cuando ya estaba en el sitio, llegó ella y se sentó por accidente en el mismo banco donde estaba Piqué con su madre”, dijo.

Las fotos exclusivas de Marc Leirado. Shakira se mostró muy interesada en el partido, "es una madre al 100 %" dijo el periodista.

“Al verla, Piqué se levantó y se fue a otro sitio y su madre no entendía, solo al girar la cabeza se dio cuenta que Shakira estaba muy cerca. Lo que estaban evitando era que les hicieran fotografías juntos. Pidieron incluso que no entraran periodistas al estadio, lo que lograron en parte porque solo yo pude entrar”, dijo.

Las fotos exclusivas de Marc Leirado. El periodista contó cómo ingresó al estadio. / Foto: Captura América Televisión

“Shakira y Piqué sí hablaron”

Leirado comentó que Shakira y Piqué “sí hablaron en el partido de béisbol. Los medios dicen que no interactuaron, pero en un momento se cruzaron y ella le comentó que recordara que tenía que llevar a Sasha a un sitio, creo que un cumpleaños”, reveló el periodista. “Él respondió: ‘ya lo sé', con gesto fastidiado”, precisó.

Las fotos de Marc Leirado. "Shakira se sentó por error en el mismo banquillo que Piqué", dijo el periodista. / Foto: Captura América Televisión

Al final del encuentro, Shakira le dijo algo al periodista. “Pensaba que me diría que tenía que retirarme porque me había reconocido. Pero solo me dijo: ‘Perdimos, pero tenemos que asumirlo, ya habrá nuevas oportunidades de ganar’, creyendo que yo era parte del equipo de su hijo”, dijo el periodista.