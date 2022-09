Silvana Torres rompe en llanto en programa en vivo: Su compañero Emilio Pinargote defiende a Renier Izquierdo

La controversia que se ha generado luego de que Renier Izquierdo le cerrara la puerta en la cara a Silvana Torres, conocida como ‘La Veneno’, sigue extendiéndose. Durante una edición del programa ‘De Boca en Boca’, el presentador Emilio Pinargote realizó un comentario que ofendió a Silvana “siento que estás defendiendo a Renier y no a mí, que soy tu compañera”.

Así mismo, se dirigió a ‘La Veneno’ diciendo que errar es de humanos y enfrentarse de valientes, por eso le pedía escuchar. “Acá te esperamos con respeto Renier, porque tú también eres familia”, agregó.

Sin embargo, las palabras de Emilio no fueron bien recibidas por Silvana, quien no pudo contener el llanto y terminó expresando su molestia en medio de lágrimas.

“A mí me entristece mucho lo de Emilio y tengo hasta ganas de llorar, porque siento que no nos estás protegiendo. Yo te quiero mucho, pero siento que no nos estás respaldando. Si siento que estás a favor de otra persona. Somos amigos desde hace 7 años, venimos desde otra casa televisiva” dijo Torres.