Hijos de George Clooney ya tienen 5 años y sorprenden con su inteligencia: hablan tres idiomas

George Clooney es uno de los actores más exitosos y admirados de Hollywood, que a sus 61 años sigue cosechando éxitos y recientemente estrenó la película Ticket to Paradise, junto a Julia Roberts.

Sin embargo, su mejor papel en la vida es el de papá, pues el actor ama a sus hijos gemelos Alexander y Ella.

Sus hijos ya tienen 5 años, y son el mayor orgullo del actor, quien recientemente confesó estar sorprendido con la inteligencia de sus pequeños.

Y es que el actor dejó claro que están muy avanzados para su edad, revelando sus grandes cualidades que han sorprendido a todos.

George Clooney: sus hijos sorprenden con su inteligencia a sus 5 años

George Clooney reveló que sus mellizos de 5 años ya hablan tres idiomas y son mucho más inteligentes que él.

“Pueden hacer lo que quieran. Supongo que son un poco más inteligentes que yo, así que probablemente harán algo; ya hablan tres idiomas, mientras yo todavía sigo trabajando en inglés” , dijo el actor como el papá orgulloso que es durante una entrevista a Entertainment tonight.

El actor se siente feliz con su familia, y está muy orgulloso de sus hijos, que aún no sabe si seguirán sus pasos en la actuación, o se irán por otras profesiones.

Lo cierto es que él los apoyará en todo lo que quieran y recientemente fundó su propia escuela se secundaria en Los Ángeles para aquellos que quieran estudiar actuación, donde sus hijos podrían llegar a formarse si así lo desean.

Aunque no será docente en la Royal School of Film and Television Production Magnet, sí visitará las clases y tendrá contacto con los estudiantes, a quienes aconsejará.

