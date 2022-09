Hermano de Efraín Ruales dice que Alejandra Jaramillo se ve toda una ‘Caramelo’ en Siéntese Quien Pueda

La familia Ruales considera a Alejandra Jaramillo parte de su familia pese a la partida inesperada del presentador de Ecuavisa, Efraín Ruales y ante eso sigue recibiendo el mismo apoyo pese a que se encuentra en Estados Unidos con su nuevo empleo de panelista en el programa de Unimás, Siéntese Quien Pueda.

En una entrevista para Qué Noticias, Pablo Ruales, defendió la actuación de la ecuatoriana y dijo que se la ve siendo toda una “Caramelo” y que no está tratando de ser otra persona sino ella misma.

“Nosotros llegamos a tener una relación muy estrecha y familiar con Alejandra y con toda su familia”, dijo el hermano quien es creador de contenidos al medio citado.

Además resaltó que la ve como una hermana y que eso siempre se lo ha dicho. “Como algún día se lo dije, yo a ella la veo como a una hermana ahora” y es por eso que la seguirá apoyando en todos los retos que ella tome de ahora en adelante en Estados Unidos.

Por otro lado, indicó que Nachita, la madre de Efraín Ruales es la que más tiene contacto con la esmeraldeña ya que ella viaja frecuentemente a Estados Unidos.

Sobre las críticas que recibió ‘La Caramelo’.

La audiencia ecuatoriana pese a que respaldó al 100% a la esmeraldeña, también la criticó por su desenvolvimiento en el programa. Indicaron que era muy callada y que no aportada mucho con sus opiniones. Sin embargo, Pablo Ruales dijo que es ella en toda su esencia. “Si la he visto y la veo. Es Alejandra siendo Alejandra, no la veo haciendo un papel diferente o la noto distinta. Yo la veo a ella y es la misma chica que conocemos acá”.