Santiago Castro habló del golpe que le dio Don Day: “Él salió del barrio, pero el barrio no salió de él”

Durante el programa digital independiente “Calientitos TV”, Santiago Castro habló de lo que ocurrió con “Don Day” en la tarde del estreno de “Los Hackers de la Farándula” en Ecuavisa. Castro enfatizó que no le iba a devolver el golpe, ya que se encontraba frente a una pantalla de televisión nacional.

View this post on Instagram

Muy decidido el presentador afirmó: “No me iba a arriesgar a caer en su juego barato para corresponderle el golpe”, ya que cuenta que otros serían los titulares si su reacción hubiera sido diferente.

Al recién ser parte del nuevo espacio de Ecuavisa, el controversial panelista expresó que sí sabe cuidar su trabajo y que entiende que en ese horario muchas familias y niños pueden sintonizar su programa. De igual manera, Santiago Castro cuestionó las acciones de Diego Armando Álvarez y preguntó abiertamente: “¿Usted quería que le correspondiera el golpe y peleara haciendo quedar mal a una empresa que nos da trabajo?”.

View this post on Instagram

[ Verónica Saltos afirmó que le dio un puñete a Santiago Castro y él le devolvió el golpe ]

En medio de su intervención, Santiago comparó su trabajo y su comportamiento con el famoso “Don Day”, acusándolo de malcriado.

View this post on Instagram

Finalizó declarando a “Don Day” enemigo de “Calientitos” y aseguró:

“Yo no quería paz, ¿dónde han visto una reconciliación entre una persona y un burro? Eso no va a pasar y no me interesa, más bien que se siga cuidando”.

— Santiago Castro