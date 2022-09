Pamela Sambrano se enfrentó a su primer estelar en “Compañía 593” tras dejar la televisión

Pamela Sambrano dejó de lado su carrera como periodista y se refugió en la actuación. La joven guayaquileña interpretó a Valentina en “Compañía 593″, esta sería la primera vez que se enfrenta a un estelar en una producción.

Durante una entrevista en el estreno de “Compañía 593″ publicada por “Música Talento EC”, Sambrano reveló que en un inicio ella no sería la estelar de esta nueva novela ecuatoriana. Pamela fue contratada solamente para grabar el piloto.

View this post on Instagram

[ ¿A qué hora empieza Compañía 593?: La esperada novela de Ecuavisa ]

“Yo tenía esa sensación de “yo quiero eso” , porque Valentina es una mujer firme, determinada, tiene sus llantos porque su vida es muy dolorosa, pero tiene eso de me sacudo y sigo y me encantó ”.

Pamela aseguró que semana después de grabar el piloto la llamaron para informarle que sería la protagonista oficial de “Compañía 593″, con mucha felicidad, aseguró que no lo esperaba, pero que lo recibió con los “brazos abiertos”.

View this post on Instagram

[ Pamela Sambrano revela detalles sobre su personaje en ‘Compañía 593’ ]

Pamela Sambrano vivió una mala experiencia como presentadora a los 27 años en “De casa en casa”, lo que la llevó a dejar su carrera como periodista y enfocarse en la actuación que es algo que la apasiona.

Su trayectoria como actriz está registrada desde obras de teatro hasta películas de producción nacional e internacional. Pamela se muestra entusiasmada al hablar de su carrera como actriz. Se espera que salgan a la cartelera nuevas películas donde también será la protagonista principal. Afirmó que: el 27 de octubre se estrena “Solo una noche” y en marzo del próximo año, “El guardián del bosque”.

View this post on Instagram

En sus redes sociales Pamela reveló que ha tenido muchos problemas con su salud mental, pero también afirmó que no tiene miedo de admitirlo.

“Hay temas que no se visibilizan por el estigma social, yo he pasado por algunas cosas y hay gente que me decía que no lo cuente, ahí entendí que debo decirlo porque hay gente como yo que está buscando ayuda”.

— Pamela Sambrano